“التخصصات الصحية” تطرح دورات تقوية للممرضين السعوديين

المواطن – الرياض

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، طرح دورات تقوية للمهارات الأساسية السريرية والنظرية لحديثي التخرج من برامج شهادة البكالوريوس السعوديين في التمريض في عدد من المنشآت الصحية، وذلك ضمن محور “المشاركة المجتمعية” في خطتها الاستراتيجية.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ”الهيئة” عبدالله الزهيان، أن دورات التقوية تهدف إلى تعزيز القدرات السريرية والنظرية لدى حديثي التخرج من برامج شهادة بكالوريوس التمريض الذين يواجهون تحدياً في اجتياز امتحان التصنيف المهني لدرجة أخصائي تمريض.

وأشار إلى أن الهيئة استعانت بخبراء في مجال التمريض لإعداد البرنامج بناء على تحليل شامل لنتائج امتحان التصنيف المهني لهذه الفئة ليغطي بذلك البرنامج المعد المهارات السريرية والجوانب النظرية التي بحاجة الى تعزيزها لدى هذه الفئة.

ولفت إلى أن الهيئة بادرت بدعم تنفيذ هذه الدورة وأقرت دعماً مالياً لكل منها يشمل مكافآت للطلاب الملتحقين في الدورة قدرها ألف ريال شهرياً خلال مدة الدورة، إضافة إلى مكافأة مخصصة لمدير البرنامج، ومبلغ محدد للمستلزمات الأخرى التي قد يحتاجها البرنامج، مشيراً إلى أن أحقية الالتحاق بالدورة هي للممرضين السعوديين فيما تركت للمنشأة التدريبية المفاضلة بينهم واختيار الأنسب.

وأشار الزهيان إلى أن الهيئة لديها اتفاقيتان مع مدينة الملك فهد الطبية بالرياض بطاقة استيعابية (50 متدرباً لكل دورة) ومستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بطاقة استيعابية (20 متدرباً لكل دورة)، وسيجري توقيع اتفاقية مع مستشفى جونزهوبكنز أرامكو بالظهران بطاقة استيعابية (25 متدرباً لكل دورة ) قريباً، إلى جانب اتفاقيات أخرى لنفس الغرض مع القطاع الخاص تكون منتهية بالتوظيف لمن اجتاز الدورة بنجاح وحصل على تصنيف الهيئة.

وذكر المتحدث الرسمي للهيئة أن مدة الدورة ثلاثة أشهر ومتطلباتها أن يكون المتقدم سعودياً وحاملاً للبكالوريوس ويرفق ما يثبت عدم اجتيازه امتحان التصنيف المهني بالهيئة لدرجة أخصائي تمريض، وألا يكون سبق أن حصل على تصنيف درجة أخصائي تمريض، ويتفرغ وينتظم خلال فترة التدريب في البرنامج.

وبيّن أن طرق الالتحاق ستكون عبر التقديم المباشر على المنشأة الصحية المعتمدة لتنفيذ الدورة عند إعلان فتح باب التقديم، وتقديم المتطلبات إليها، والتقيد بالإجراءات المعتمدة لدى المنشأة للمفاضلة بين المتقدمين.

أما فيما يتعلق بالدعم المقدم للمتدرب، فأشار الزهيان، إلى أن المتدرب سيحصل على مكافأة شهرية قدرها 1000 ريال خلال استمراره بانتظام في الدورة، في حين سيتم تزويد المتدربين بعدد من المواد التعليمية والمهارات السريرية المسجلة لمراجعتها، وسيمنح فرصة مجانية واحدة للجلوس لامتحان نهاية الدورة (يكون معداً من قبل الهيئة لغرض التصنيف المهني)، وسوف تستمر الهيئة بإذن الله بتكرار عقد هذه الدورة متى ما تطلبت الحاجة لذلك دعماً منها لأبنائنا الممرضين أملاً أن يستفيدوا من هذه الفرصة.