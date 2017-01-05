الترشيد كلمة السر في حساب المواطن

المواطن – الرياض

أسابيع قليلة تفصلنا عن الأول من فبراير 2017، وهو الموعد المحدد لبدء التسجيل في برنامج حساب المواطن الموحد.

ويعتبر ترشيد استهلاك الطاقة هو كلمة السر التي سيكون لها التأثير الأكبر في حصة الدعم النقدي الذي ستحصل عليه كل أسرة، فكلما التزمت الأسرة بمعدلات الاستهلاك الرشيدة، كلما ازداد نصيبها في الدعم النقدي عبر حساب المواطن.

ويعتمد حساب المواطن على العديد من المؤشرات والمعايير التي تضمن العدالة في توزيع الدعم النقدي، أبرزها الدخل الشهري للأسرة، وكذلك عدد أفراد الأسرة إلى جانب الاستهلاك كما سبق ذكره.

ومن المعروف أن التسجيل في حساب المواطن سيكون سابقًا على الإجراءات الحكومية الخاصة برفع الدعم عن الطاقة بشكل جزئي، ما يعني أن بعض الأسر يمكن لها أن تدخر ما يتم تخصيصه لها قبل ارتفاع الأسعار.

وطبقًا لما أعلنته وزارة العمل، في وقتٍ سابق، هناك 4 فئات مستهدفة من برنامج حساب المواطن الموحّد، وهم: الأسر السعودية، والأفراد المستقلّون، وحاملو بطاقات التنقّل، والأم السعودية المتزوجة من أجنبي.

يأتي هذا البرنامج لمواجهة الآثار الاقتصادية الناجمة عن التعديلات التي سوف تتّخذها الدولة برفع أسعار الوقود، حيث سيتم ذلك تدريجيًا حتى 2020.

وكانت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 قد نشرت أمثلةً توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط الذين سيستفيدون من البرنامج بشكلٍ جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159.