التسجيل في حساب المواطن متاح للمتقاعدين ولا يهتم بالحالة الوظيفية

المواطن – محمد صيام

يواصل “حساب المواطن” على موقع “تويتر”، تفاعله مع تساؤلات المواطنين المختلفة حول إمكانية التسجيل في البرنامج والفئات التي يمكنها الاستفادة منه.

وفي ردّه على استفسار أحد المواطنين بشأن تسجيل المتقاعدين في موقع حساب المواطن، أكد الحساب أنه “لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة”.

وعن سؤال مواطن: “هل الراتب الأساسي المحسوب في التأمينات أو مجموع الراتب مع البدلات؟”، ردّ الحساب: “عزيزي المستفيد يتم احتساب الراتب مع البدلات”.

وجدّد الحساب التأكيد على أن “الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي الأسر السعودية وحاملو بطاقات التنقل والسعودية المتزوجة من أجنبي”.