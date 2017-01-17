التسجيل في هيئة المهندسين إلزامي خلال 6 أشهر

المواطن – الرياض

أكدت مصادر مطلعة أن نظام مزاولة المهن الهندسية، الذي أقره مجلس الوزراء أمس سيلزم جميع المهندسين السعوديين العاملين في القطاع الخاص بالتسجيل مهنياً في الهيئة السعودية للمهندسين بعد أن كان اختيارياً في السابق.

ويلزم النظام الجهات الحكومية بتوظيف المهندسين المنتمين لدى هيئة المهندسين فقط، فيما يهدف النظام إلى ترتيب المهنة والقطاع الهندسي في السعودية، كما يلزم الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص باستقطاب المهندسين المنتمين لدى الهيئة في الإشراف على مشاريعهم الحكومية والخاصة، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأشارت المصادر إلى أن النظام يسمح لـ هيئة المهندسين بمعاقبة المخالفين من القطاع الخاص والمهندسين والدخلاء وغيرهم لنظام مزاولة المهن بالسجن سنة وغرامة مليون ريال، لافتة إلى أن النظام داعم قوي لنظام الكادر الهندسي المرفوع من قبل هيئة المهندسين لدى الجهات العليا.

ووافق مجلس الوزراء أمس على نظام مزاولة المهن الهندسية، حيث يلزم المهندسين غير المسجلين مهنياً – وقت نفاذ هذا النظام – تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل به، وللهيئة السعودية للمهندسين تمديد هذه المدة.