التشكيلة الرسمية | الاتحاد X الخليج

المواطن ـمحمد سلام

تنطلق، عند الساعة 19.50، آخر مباريات الجولة الـ 15 من دوري جميل، حيث يلتقي “الاتحاد والخليج” على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعّة”.

وأعلن الاتحاد عن تشكيلته كالتالي: “عساف القرني، وعوض خريص، وعمار الدحيم، وأحمد عسيري، وعدنان فلاتة، وجمال باجندوح، وخالد السميري، وكارلوس بيلانويفا، وفهد المولد، وسلطان مندش، وعبد الرحمن الغامدي”.

فيما جاءت تشكيلة فريق الخليج كالآتي: “مسلم آل فريج، وفيصل الخراع، وفرانسوا، وقاسم لاجامي، وشافي الدوسري، وعلاء ريشاني، وعلي لاجامي، وعبد الإله بخاري، وزكريا سامي، وطلال مجرشي، وعبد الله سالم”.