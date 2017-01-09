التشكيلة الرسمية | الاتفاق X غلطة سراي

المواطن ـ محمد سلام

أعلن المدرب الإسباني خوان جاريدو، المدير الفني لنادي الاتفاق، عن تشكيلته الأساسية لخوض المباراة الودية أمام فريق غلطة سراي التركي، والتي تأتي ضمن تحضيرات فارس الدهناء لاستئناف بطولة الدوري بعد نهاية فترة التوقف.

ويلعب الاتفاق بالتشكيلة التي تضم: أحمد الكسار “حراسة المرمى”، عمر السنين، محمد الزبيدي، بوبا، كوفي، جمعان الدوسري، يحيى عتين، محمد كنو، صالح العمري، محمد الكويكبي، حسن جمال.

هذا وينطلق اللقاء في تمام الساعة 19.15 على القناة الرياضية 1 السعودية، بتعليق الإماراتي عامر عبدالله.