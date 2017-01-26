التشكيلة الرسمية.. القادسية X النصر

المواطن ـ محمد سلام

تنطلق في تمام الساعة 20.15 مواجهة فريقي القادسية والنصر في الجولة 16 من دوري جميل، وذلك بعد التوقف الذي شهده الدوري السعودي خلال الفترة الماضية.

ويلعب القادسية، صاحب الأرض، بالتشكيلة التالية: فيصل مسرحي، ياسين برناوي، أحمد كرنشي، نواف الصبحي، حسن العمري، بيسمارك، عبدالرحمن العبيد، حسن جعفري، نايف هزازي، عبدالمحسن فلاته، باتريك ايز.

فيما جاءت تشكيلة النصر كالتالي: حسين شيعان، خالد الغامدي – عمر هوساوي – برونو أوفيني – أحمد عكاش – إبراهيم غالب – سامي النجعي – أحمد الفريدي – توماسوف – ايفان – محمد السهلاوي.