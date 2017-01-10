التفاصيل الكاملة لهاتف نوكيا 6 المنتظر

المواطن – وكالات

أطلقت شركة نوكيا أخيرًا هاتفها “نوكيا 6″، ليكون أول هاتف ذكي يحمل العلامة التجارية بعد سنوات من إطلاقه تحت اسم “لوميا”.

تأتي مواصفات “نوكيا 6” بهيكلٍ معدني بالكامل، كما أنه مزوّد بشاشةٍ كبيرة بقياس 5.5 بوصة، وبدقة Full HD مغطاة بطبقةٍ من زجاج Gorilla Glass، وبحواف منحنية من الجانبين، حيث توفّر دقة عرض 1080×1920 بيكسل.

يحتوي “نوكيا 6” على معالج Snapdragon 430، فضلًا عن وجود ميزة الشحن السريع، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية 64 جيجابايت، ويمتلك “Nokia 6” كاميرا خلفية 16 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية 8 ميجا بيكسل.

تم تزويد “نوكيا 6” بمستشعرٍ لبصمات الأصابع، ومُدمج به زر Home على الجهة الأمامية، ويعمل هاتف “Nokia 6” بنظام التشغيل أندرويد 7.0 نوجا، ويدعم تشغيل بطاقتين “SIM”، وشبكات الجيل الرابع، كما سيحتوى على تقنية Dolby Atmos التي توفّر تجربة صوتية مميزة، وهو يمتلك بطارية بقوة 3000 ميللي أمبير.