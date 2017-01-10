التماس كهربائي وراء حريق أحد المكاتب الإدارية بإمارة الجوف

التماس كهربائي وراء حريق أحد المكاتب الإدارية بإمارة الجوف

2017/01/10
الساعة 5:16 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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امارة الجوف

المواطن – متعب النماصي- الجوف

تسبب التماس كهربائي في وقوع حريق، ليلة أمس، بأحد المكاتب الإدارية بإمارة منطقة الجوف، وقد باشرت فرقُ الدفاع المدني على الفور الحادث.

وعند وصول الفرق تبين أن الحادث عبارة عن حريق انحصر بجزء من أحد المكاتب الإدارية لإمارة منطقة الجوف، وتمت السيطرة عليه وإخماده، ولم تقع -بفضل الله- أية إصابات أو وفيات.

وأكد تقرير الدفاع المدني أن سبب الحريق ناتج عن التماس كهربائي بأحد المآخذ الكهربائية.

وفي هذا الصدد دعا المنسقُ الإعلامي في إمارة منطقة الجوف “عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان” الإعلاميين ونشطاءَ مواقع التواصل الاجتماعي لعدم الانسياق وراء الشائعات أو التسرع في نقل أية معلومات قبل التأكد من مصادرها، لكي لا يفقد الموقعُ مصداقيته.

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