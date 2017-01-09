الثميري والشهراني يدعمان قرية عسير بالجنادرية بمبلغ مالي

الثميري والشهراني يدعمان قرية عسير بالجنادرية بمبلغ مالي

2017/01/09
الساعة 2:57 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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دعم الجنادرية

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير 

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، دعماً مالياً لقرية عسير بمهرجان الجنادرية لهذا العام من رئيس مجلس إدارة مستشفى أبها الخاص عبدالله بن عبدالمحسن الثميري ورجل الأعمال الدكتور محمد بن سعيد الشهراني المستشار بشركة حمومة القابضة .
وعبَّر أمير منطقة عسير عن شكره وتقديره لهذه المبادرة، مؤكداً أهمية دور رجال الأعمال في دعم الأنشطة والفعاليات بمهرجان الجنادرية .
وثمن الجميع اهتمام سمو أمير منطقة عسير ودعمه اللا محدود لفعاليات قرية عسير بمهرجان الجنادرية وحرصه على التطوير ومشاركة القطاع الخاص في هذا العمل.

أمير عسير يتسلم دعماً مالياً لقرية عسير بالجنادرية


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