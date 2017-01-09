الثميري والشهراني يدعمان قرية عسير بالجنادرية بمبلغ مالي

المواطن – سعيد آل هطلاء – عسير

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ، في مكتبه بالإمارة اليوم ، دعماً مالياً لقرية عسير بمهرجان الجنادرية لهذا العام من رئيس مجلس إدارة مستشفى أبها الخاص عبدالله بن عبدالمحسن الثميري ورجل الأعمال الدكتور محمد بن سعيد الشهراني المستشار بشركة حمومة القابضة .

وعبَّر أمير منطقة عسير عن شكره وتقديره لهذه المبادرة، مؤكداً أهمية دور رجال الأعمال في دعم الأنشطة والفعاليات بمهرجان الجنادرية .

وثمن الجميع اهتمام سمو أمير منطقة عسير ودعمه اللا محدود لفعاليات قرية عسير بمهرجان الجنادرية وحرصه على التطوير ومشاركة القطاع الخاص في هذا العمل.