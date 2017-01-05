الجاسر رئيساً للجنة التنفيذية بالاتحاد العربي للنقل الجوي



وذكر الاتحاد العربي للنقل الجوي عبر موقعه الرسمي أن انتخاب الجاسر رئيسا للجنة التنفيذية في الـ”آكو” لمدة ثلاث سنوات خلفاً لأكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية تم خلال انعقاد الجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي في الدار البيضاء مؤخرا لانتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ومناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بصناعة النقل الجوي في الوطن العربي والعلاقة مع المنظمات الدولية .

ويضم الاتحاد العربي للنقل الجوي في عضويته 31 شركة طيران عربية تشكل أكثر من 99 بالمئة من القدرة الإجمالية للنقل الجوي في العالم العربي، وتملك أكثر من 1,300 طائرة بمتوسط عمر يبلغ 7 سنوات، أي بما يوازي نصف متوسط عمر الأساطيل الجوية على المستوى العالمي، ويعمل الإتحاد العربي للنقل الجوي في عدة مجالات أهمها إنشاء وإدارة المشاريع المشتركة بين أعضائه، وتمثيل شركات الطيران العربية مجتمعة على المستويين الإقليمي والدولي والدفاع عن مصالحها، وتوفير إحصاءات وأبحاث عن النقل الجوي العالمي بصفة عامة وفي العالم العربي بصفة خاصة، ورفع مستوى الإدراك حول القضايا التي تمس صناعة النقل الجوِّي من خلال تنظيم المنتديات والمؤتمرات وكذلك من خلال مركز التدريب التابع للإتحاد .تجدر الإشارة إلى أن المهندس صالح بن ناصر الجاسر عضوٌ في مجلس المحافظين في الإتحاد الدولي للنقل الجوي “IATA”، وعضو في مجلس المحافظين في تحالف “سكاي تيم” العالمي ، إلى جانب رئاسته للجنة التنفيذية في “الآكو” ، ويأتي ذلك تأكيدٌ على مكانة الخطوط السعودية بين شركات الطيران الإقليمية والعالمية ودورها الرائد في منظومة صناعة النقل الجوي إلى جانب التزامها بتطبيق أعلى معايير السلامة مع حرصها الدائم على التطوير المستمر لبنيتها التقنية وتحسين خدماتها .

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