الجبير: هذا الأساس الوحيد لحل القضية الفلسطينية

المواطن - واس

شارك وزير الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، اليوم، في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط المنعقد في العاصمة الفرنسية، باريس.

وأكّد، في كلمته خلال أعمال المؤتمر، على ثوابت المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر أطول نزاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأن المملكة بادرت بإيجاد الحلول للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال مبادرة المملكة العربية السعودية في قمة فاس في المغرب، وكذلك مبادرتها التي تبنّتها القمة العربية في بيروت عام 2002م، وتم تبنّيها على مستوى منظمة التعاون الإسلامي في قمة مكة المكرمة عام 2005م، وأصبحت تشكّل بذلك مرجعية من مرجعيات عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية إن حل الدولتين وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة هي الأساس الوحيد لحل الصراع، وهو المبدأ الذي تدعمه المملكة العربية السعودية وبقية أعضاء المجتمع الدولي.

وأكّد الجبير أنه من حق الأشقاء الفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلّة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المملكة تؤمن بأن حل الصراع موجود، ولكن المفقود هو غياب الإرادة السياسية.