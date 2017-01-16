الجعيد لـ “المواطن”: جدول زمني لاستلام “ناس” لطائرات الإيرباص.. والمهنا: نطالب بالنظر في أسعار الوقود

المواطن – محمد عامر – تصوير – محمد القبع

أكّد عائض الجعيد، رئيس مجلس إدارة شركة ناس القابضة، لـ “المواطن”، أنه سيتم استلام 120 طائرة من نوع “إيرباص A320neo” وفق جدول زمني محدد، اعتبارًا من العام القادم وحتى عام 2026، بشكلٍ تدريجي يعتمد على قدرة التصنيع وبرنامج العقد.

وجاء ذلك على هامش توقيع الاتفاقية مع شركة “إيرباص” بقيمةٍ إجمالية قدرها 32 مليار ريال سعودي، اليوم، في الرياض.

وأضاف الجعيد لـ (المواطن): “تم تحديد 80 طائرة ملزمة بالعقد للاستلام، و40 طائرة إضافية محتملة بالسعر نفسه في حالة احتياج (ناس) لمثل هذا النوع”.

واستعرض الجعيد، في حديثه، بدايات طيران “ناس” عام 2007 عندما بدأت بطائرتين، حتى وصلت في عام 2016 إلى 28 طائرة، حيث نقلت أكثر من 6 مليون مسافر العام الماضي عبر أكثر من 57 ألف رحلة.

وأكّد الجعيد أن الشباب السعودي المنتج والمهتم مرحّب بهم، ولهم الأولوية في طيران “ناس”.

ومن جهته، قال بندر المهنا، الرئيس التنفيذي لشركة “ناس” القابضة، إنه من المتوقع أن تحقق تلك الطائرات المجال للتوظيف، فضلًا عن مواكبة الشركة لرؤية السعودية 2030 الطموحة، مشيرًا إلى أنه، خلال العامين الماضيين، شهد قطاع النقل الجوي نقلة نوعية بفضل التشريعات التي اتّخذتها هيئة الطيران المدني، معربًا عن أمله في اتخاذ المزيد من الأنظمة والتشريعات خاصةً فيما يخص أسعار الوقود.

وطالب المهنا شركة “أرامكو” بالنظر في أسعار بيع الوقود في بعض المطارات التي يتم البيع فيها بأسعار أعلى من غيرها.

ولفت المهنا إلى أن الطائرات الجديدة “A320neo” ستساهم في أن تكون رحلات طيران “ناس” بأعلى مستوى من الكفاءة، والاحترافية، والراحة الفائقة.