الجمارك توقف دخول حاويات التبغ تمهيداً لاعتماد الرسوم الجديدة

المواطن – الرياض

أكدت مصادر مطلعة أن مصلحة الجمارك أوقفت حاويات التبغ في منافذ عدة يوم أمس الأحد بعد حذف بند التعرفة الجمركية السابق، تمهيداً لاعتماد البند الجديد.

وأوضحت المصادر أن القرار الرسمي سينفذ اعتباراً من اليوم، مشيرة إلى أن تغيير التعرفة سيشمل جميع أنواع التبغ، ولن يقتصر على الدخان فقط بل سيشمل جميع الأنواع الأخرى.

وأشارت إلى عدم وجود معلومات واضحة عن أسعار التعرفة الجديدة أو نسبة ارتفاعها، مبينة أن المخلصين الجمركيين يدخلون بند التعرفة الجمركية وفقاً للتعرفة التي تضعها وزارة المالية.

وتضمنت وثيقة التوازن المالي فرض ضرائب على السلع المنتقاة المتعلقة بالمنتجات الضارة مثل التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، إذ من المقرر أن يتم تطبيق الضريبة اعتباراً من الربع الثاني من 2017، وفقاً لـ”عكاظ”.

ووفقاً للوثيقة فسوف يتم فرض هذه الضريبة على المشروبات الغازية بنسبة 50 % والتبغ ومشتقاته بنسبة 100 %.