الجيش الوطني اليمني يضبط أسلحة إيرانية في صعدة

المواطن – نت

ضبط الجيش اليمني والمقاومة عدة مخازن للأسلحة الإيرانية في جبهات صعدة، وأكد محافظة صعدة هادي طرشان أن الجيش الوطني سيطر على معسكر اللواء 101 في البقع.

وقال طرشان، اليوم الأحد: “نستكمل الاستعدادات اللازمة للمعركة المصيرية لاسترداد كامل مديريات صعدة، والقضاء النهائي على المشروع الحوثي”، مضيفاً أن جزءاً من القوات أنهت تدريباتها وتستعد للنزول إلى الميدان، فيما شارفت أخرى على النهاية.

ولفت إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحولاً تكتيكياً في العمليات العسكرية في محافظة صعدة، محذراً المدنيين من الوجود بالقرب من المواقع العسكرية ومراكز تجمع الميليشيات الانقلابية.

من جهته، قال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة للصحيفة، إن خسائر الميليشيات بالعشرات ومن بين القتلى قيادات انقلابية، مؤكداً السيطرة على مخازن للأسلحة والمعدات في مقر اللواء 101، بالإضافة إلى السيطرة على جبل القيادة والرملية في المثلث الرابط بين محافظتي الجوف وصعدة، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأوضح الأثلة – الذي يقود المعركة في جبهة البقع – أن المعركة لا تزال عنيفة، إذ يحاول الانقلابيون استعادة اللواء 101، لافتاً إلى أن حقول الألغام الواسعة، والصواريخ الحرارية، يمثلان أبرز التحديات التي تواجه العمليات العسكرية في جبهة علب في صعدة.