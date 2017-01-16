الجيش اليمني والمقاومة يأسران عشرات الحوثيين بينهم 10 أطفال

المواطن – عدن

تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية من أسر العشرات من عناصر مليشيات الحوثي وصالح بينهم 10 أطفال وذلك منذُ بدء معارك تحرير الساحل الغربي.

وقال أبو زرعة المحرمي وهو أحد القيادات المشرفة على العمليات العسكرية في باب المندب إن قوات الجيش والمقاومة تمكنت خلال معارك ذوباب ومعسكر العمري من أسر العشرات من عناصر المليشيات بينهم قيادات، بالإضافة الى 10 أطفال بينهم مصور حربي.

وأضاف أن الأطفال كلهم من منطقة رازح بمحافظة صعدة، تم التغرير بهم للقتال في صفوف المليشيات، ضمن سياستها لتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك.

وأشار إلى أن قوات الجيش والمقاومة تولي أسرى الحوثيين من الأطفال عناية خاصة، خصوصاً أن أكثرهم قالوا إن المليشيات أجبرتهم على القتال في صفوفها إما مستغلة فقرهم وحاجتهم للمال، أو تحت التهديد والوعيد والتحريض المذهبي والمناطقي.

وقال إن أسر العدد الكبير من الأطفال في جبهة واحدة إثبات جديد لتورط الحوثيين في تجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك ولا سيما الجبهات الأكثر اشتعالاً كجبهة باب المندب، وجعلهم وقوداً للحرب.

يشار إلى أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية وبدعم من قبل قوات التحالف العربي تخوض معارك عنيفة منذ أيام وتمكنت من تطهير منطقة ذوباب والسيطرة على معسكر العمري والتقدم باتجاه ميناء المخاء الاستراتيجي.