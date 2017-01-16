الجيش اليمني والمقاومة يحرران كامل مديرية ذباب

المواطن – نت

تمكن الجيش الوطني اليمني مدعوماً برجال المقاومة من السيطرة على كامل مديرية ذباب والمناطق المحيطة من أيدي المليشيات الانقلابية.

وأكد قائد المنطقة الرابعة في الجيش اليمني اللواء أحمد سيف اليافعي، في تصريحات له أن القوات المسلحة اليمنية تمكنت من دحر مليشيا الحوثي والمخلوع صالح من مديرية ذباب والمناطق المحيطة بها بما في ذلك مدينة ذباب الساحلية وسلسلة جبال ذباب وجبال الخزان والنمر والسنترال والعمري.

وقال اللواء أحمد سيف اليافعي إن تحرير مديرية ذباب جاء ضمن العمليات الواسعة التي تشنها قوات الشرعية مدعومة من قوات التحالف العربي لتحرير كامل التراب اليمني خاصة السواحل اليمنية وذلك بعد تعنت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح ورفضهما جميع الحلول السلمية والمبادرات السياسية المختلفة.