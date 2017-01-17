الجيش اليمني يحرر #جبل_حلبان ويصادر صواريخ الحوثي في #نهم

المواطن – وكالات

حرّر الجيش اليمني جبل حلبان وتقدم باتجاه منطقة دوه في نهم، فيما تخوض وحداتٌ من الجيش اليمني معارك مع الميليشيات بمساندة جوية من مقاتلات التحالف.

وسيطر الجيش اليمني على كامل جبل دوه والتباب المجاورة في نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء، وسط استمرار المعارك العنيفة مع ميليشيا الحوثي.

وأوضحت مصادر عسكرية أن قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها وغنمت مجموعة صواريخ زلزال مع قاعدة إطلاق وأربع سيارات عسكرية كان على متنها أربعة رشاشات ثقيلة عيار 23 وعربة BMB، وكذلك ثلاثة مخازن للذخيرة وعشر قاذفات RBG وسبعة رشاشات 12 وثمانية معدلات ومخازن أدوية ومخازن تغذية وملابس، وكذلك حرّاثة كانت معدة لشق الطرق.