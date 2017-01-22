الجيش اليمني يواصل التقدم تجاه #المخا

يواصل الجيش اليمني التقدمَ نحو مديرية المخا غربي تعز، حيث شن هجوماً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، كما سيطر على مواقع استراتيجية في محافظة لحج جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري في محور تعز: “إن أبطال القوات المسلحة شنوا هجوماً على الميليشيا الانقلابية في محيط منطقة” الكدحة” على بعد 10 كيلومترات من المخا”.

وأضاف “أسفرت معارك اليوم الأحد التي دارت في محيط اللواء 35 بالمطار القديم بتعز، وعدد من الجبهات، عن مقتل 5 من الميليشيا الانقلابية وإصابة العشرات” بحسب الإخبارية نت.

ويواصل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية وطيران التحالف العربي تقدمها إلى منطقة أبو رزيق الواقعة بين منطقتي الكدحة وواحجة التي تبعد عن مدينة المخا حوالي 5 كيلومترات وواحدة من أهم مناطق تهريب الأسلحة والبضائع للميليشيا الانقلابية في الساحل الغربي.

على صعيد آخر نجح الجيش اليمني اليوم الأحد في ‏تأمين موقع التبة الحمراء الاستراتيجي، الواقع في ‏منطقة كرش بمحافظة لحج، وقال قائد المنطقة العسكرية الرابعة واللواء الثاني ‏مشاة اللواء فضل حسن، في تصريح نقله الموقع ‏الإلكتروني للقوات المسلحة اليمنية: ” إن القوات ‏المسلحة كسرت هجوماً عنيفاً للمليشيات الانقلابية، ‏مستمراً منذ الجمعة الماضية وحتى اليوم”.‏

وأشار اللواء حسن إلى تصدي وحدات ‏الجيش استطاعت للهجوم والسيطرة على التبة ‏الحمراء بالكامل وعلى عدة مواقع محيطة، مبيناً أن ‏مقاتلي الجيش في المنطقة نجحوا في تجريد المليشيات ‏من التحصينات الجبلية ووضعهم في مناطق مكشوفة.‏