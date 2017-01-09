الحقباني: توفير الحماية لمنسوبي #الجمارك بعد حادث “الدرة”

المواطن – شريف النشمي

أكد مدير عام الجمارك أحمد الحقباني أن الجمارك السعودية ترفض وتستنكر بشدة حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد منسوبيها في جمرك الدرة، مبينًا أن الإدارة تتابع باهتمامٍ بالغ مع الجهات الأمنية إجراءات ملاحقة مرتكبي جريمة الاعتداء والقبض عليهم، وستتابع بذات الاهتمام إجراءات محاكمتهم قضائيًا.

وأضاف الحقباني أن الجمارك السعودية ستُسخر كافة إمكانياتها لحماية جميع منسوبيها من الاعتداءات سواءً تمت هذه الاعتداءات داخل أو خارج الدائرة الجمركية، مشددًا على أنه يجب الوقوف ضد مثل هذه التصرفات بكل حزم وقوة.

وأشار الحقباني إلى أن ذلك يأتي حرصًا من الجمارك السعودية على عدم المساس بكرامة منسوبيها في كافة منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية، وعدم التعدي عليهم أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي بهم.

