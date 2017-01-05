”الحليسي“ مدربًا معتمدًا بالمركز العالمي الكندي للتدريب والاستشارات

المواطن – حسان الصالحي

صدر قرار من المركز الكندي العالمي للتدريب والاستشارات CGC بترقية المدرب، أحمد بن معيض الحليسي، من مدرب مساعد لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى مدرب محترف معتمد لدى المركز العالمي الكندي ومنحه العضوية.

وعّبر ”الحليسي“ عن سروره بهذا الإنجاز العظيم المتواصل بالشكر لله أولاً وأخيراً، كما تقدم بوافر الشكر لـ ”المواطن“ لنشرها سابقًا خبر اعتماده مدربًا معتمدًا لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني، والذي أكّد أنه بعد نشر الخبر تواصلت معه ثلاث جهات لإلقاء دورات تدريبية.

وأهدى ”الحليسي“ هذا الإنجاز لرجل محافظة القنفذة الأول، العميد علي بن أحمد الكناني، الذي يعْتبر رمز التطوير.

وتبارك ”المواطن“ لـ ”الحليسي“ الذي يُعَدّ من الكفاءات القيادية المميزة بمحافظة القنفذة هذا الإنجاز، سائلين المولى عزوجل أن يكلل جهوده بالنجاح المتواصل.