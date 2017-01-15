الخطوط الحديدية: تشغيل ٢٤ رحلة إضافية خلال إجازة نصف العام

المواطن – الرياض

تبدأ المؤسسة العامة للخطوط الحديدية اعتباراً من يوم الخميس السادس والعشرين من يناير لهذا العام ٢٠١٧م تشغيل (٢٤) رحلة قطار ركاب إضافية بين محطتي الرياض والدمام خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت الخطوط الحديدية أنه تحقيقاً لرغبة العملاء فقد تمت إضافة هذا العدد الكبير من الرحلات المباشرة بين محطتي الرياض والدمام خلال هذه الإجازة نظراً للإقبال الكبير على خدمات قطارات ركاب الخطوط الحديدية.

يذكر أن الخطوط الحديدية كانت قد اعلنت بداية هذا العام ٢٠١٧م عن تمكنها من نقل أكثر من (١,٣) مليون راكب خلال عام ٢٠١٦م بزيادة تجاوزت (٧٩) ألف راكب عن العام السابق ٢٠١٥م، وبنسبة نمو بلغت حوالي (٦,٣٪‏).