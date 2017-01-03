الخميس: هذه حقيقة مفاوضات الأهلي مع إلتون

المواطن ـمحمد سلام

نفى الإعلامي الرياضي ومدير إذاعة يو إف إم، محمد الخميس، صحة ما يتردد عبر وسائل الإعلام حول وجود اهتمام أهلاويٍّ بضم لاعب الفتح السابق، إلتون خوزيه، إلى صفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الشتويّة.

وأوضح الخميس أن الإدارة الأهلاوية لم تتفاوض مع إلتون، وأكد أن المدرب كرستيان جروس لا يرغب في الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن الأهلي قد يقوم بإنهاء عقد محترفه اليوناني يوانيس فيتفاتزيديس؛ وسيجلب بدلًا منه اللاعب إلتون خوزيه، الذي سبق له خوض تجربة احترافية مع نادي النصر.