“الخوف” وراء هجوم إيران على تركيا

المواطن – وكالات

هاجم مسؤولون إيرانيون، اليوم الخميس، وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، بسبب تصريحاتها التي نصح فيها طهران بأن “تقوم بدورها وتستخدم نفوذها على الميليشيات التابعة لها في سوريا”.

وجاء الهجوم الإيراني على الرغم من استباحة الحرس الثوري الكثير من المناطق السورية، وهو ما رآه مراقبون أن إيران تتخوف من تهميش دورها بعد اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا برعاية روسيا وتركيا.

وقال وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي: إن على إيران أن تقوم بدورها وتستخدم نفوذها على بعض الجماعات، لوقف إطلاق النار في سوريا، وينبغي التوصل إلى الحل السياسي فيها، في إطار قرارات مجلس الأمن الدولي وتحت مظلة الأمم المتحدة.