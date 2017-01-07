الخوف ينكسر.. موظّفو صنعاء يباغتون الانقلاب في معاقله

المواطن – واس

بدأت الاحتجاجات تتصاعد في وجه الانقلابيين بدءًا من العاصمة اليمنية “صنعاء”، كاسرةً حاجز الخوف الذي تفرضه الميليشيات منذ اجتياح المدينة في سبتمبر 2014.

وأعلنت هيئة التدريس بجامعة صنعاء، كبرى جامعات البلاد، تدشين مرحلة الإضراب الشامل في الجامعة ابتداءً من اليوم، وذلك تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للتنسيق بين نقابات أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، وقرارات الهيئة الإدارية في هذا الشأن.

وحسب البيان، فإن خطوة الإضراب الشامل للمطالبة بحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم المشروعة، وعلى رأسها المرتبات والأجور، هو عمل نقابي قانوني.

ومن المقرر أن تصل موجة الاحتجاجات هذه إلى أكثر من جامعة بالمناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع.

ومنذ 4 أشهر، يعيش الموظّفون وضعًا مأساويًا نتيجة انقطاع رواتبهم، وتسخير المال العام لخدمة الجرائم التي تمارسها الميليشيات الانقلابية في أكثر من منطقةٍ يمنية.

فيما تأتي الاحتجاجات في ظل اندلاع معارك التحرير في أكثر من جبهة قتال لتضييق الخناق على الانقلابيين، وإرغامهم على التسليم بألّا شرعية لهم، وأن الشرعية هي فقط للحكومة اليمنية.