الخيبري يكشف سبب رحيله عن الشباب!

المواطن ـ محمد سلام

كشف اللاعب عبد الرحمن الخيبري أن مدرّب نادي الشباب “سامي الجابر” هو سبب قرار إدارة الليث بتوقيع مخالصة مالية معه، مؤكدًا على أنه يحترم هذا القرار، ويتمنّى كل التوفيق للفريق خلال الفترة المقبلة.

غرّد الخيبري عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر) قائلًا: “البعض يسأل عن سبب المخالصة، ولكي أكون واضحًا وشفافًا مع الجميع، هي رغبة من الجهاز الفني صادق عليها الجهاز الإداري، لذلك وجب عليّ احترامها، وسيظل نادي الشباب منبع النجوم، ولا يتوقّف عند حد لاعب”.

وتابع: “هذا الصرح الكبير سيعود للمنصّات -بإذن الله- ليسعد عشّاقه من جديد، فكونوا معه سندًا وعونًا، شكرًا لكم جميعًا، ولن أنسى لحظاتي التي قضيتها بهذا النادي الكبير، لن أنسى دعمكم لي ولزملائي، شكرًا بحجم السماء، يا أوفياء”.