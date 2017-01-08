الدعجاني يوضّح سبب استغناء النصر عن القرني!

المواطن ـ محمد سلام

أكّد الصحفي الرياضي فيصل الدعجاني أن نادي النصر قرّر الاستغناء عن لاعب خط الوسط عصام القرني، وذلك بسبب عدم الحاجة الفنية لوجوده بعد عودة إبراهيم غالب من الإصابة، واكتشاف عبد الرحمن الدوسري في مركز الوسط المدافع.

قال الدعجاني في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “كان سبب البقاء على محور النصر عصام القرني، هذا الموسم، هو عدم وجود محور في بداية الموسم، ومع عودة غالب واكتشاف عبد الرحمن الدوسري، انتفت الحاجة”.

هذا وكانت الإدارة النصراوية قد وقّعت، اليوم، مخالصة مالية نهائية مع لاعب الفريق الأوليمبي عصام القرني بعد نهاية عقده مع النادي العاصمي.