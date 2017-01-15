الدعم الذكي الوسيلة الجديدة لتمويل برامج #سكني

المواطن – الرياض

لفت مصطلح الدعم الذكي الانظار خلال البرامج السكنية التي أعلنت عنها وزارة الاسكان اليوم بالتعاون مع الصندوق العقاري وبعض البنوك والقطاع الخاص.

وبحسب المشرف العام على صندوق التنمية العقارية أيهم اليوسف فإن الدعم التمويلي الذي سيوفره الصندوق سيكون عبر البنوك والمؤسسات التمويلية، وذلك لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية، أو الشراء عن طريق برنامج البيع على الخارطة “وافي”، على أن يتحمل الصندوق تكاليف التمويل عن المستحقين بنِسب متفاوتة بناء على مجموعة من المعايير المتوافقة مع آلية الدعم الذكي، ويصل ذلك إلى تحمّل كافة تكاليف التمويل للأسر الأشد حاجة (قرض حسن)، مشدّداً على ضرورة تحديث بيانات المواطنين الذين على قائمة الانتظار.

ويهدف الدعم الذكي الى خدمة اكبر شريحة ممكنة من المستفيدين ويصل الى 100% للأفراد الأشد احتياجا كما أن الدعم يزداد بزيدة عدد أفراد الأسرة

وكانت وزارة الاسكان قد اعلنت اليوم تفاصيل برنامج “سكنى” والذي يتضمن 280 ألف منتج سكني، منها 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.