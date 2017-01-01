الدوري الإنجليزي يشهد رقمًا تاريخيًا للاعب تشيلسي!

المواطن ـنت

استطاع النجم الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، تحقيق هذا الرقم القياسي الجديد بالوصول إلى صناعة 100 هدف في الدوري كأول لاعب غير بريطاني يصل إلى هذا الرقم.

وكان فابريجاس قد صنع هدفين لفريقه في المباراة التي جمعته بستوك سيتي وانتهت بفوز تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وكان الهدف الذي صنعه لزميله البرازيلي ويليان هو رقم 100 لنجم خط الوسط الإسباني.

فيما أصبخ فابريجاس رابع لاعب يدخل نادي الـ 100 في صناعة الأهداف بعد أسطورة مانشستر يونايتد الويلزي ريان غيغز صاحب الرقم القياسي بـ 162 هدفًا، ونجم تشيلسي السابق الإنجليزي فرانك لامبارد بـ 102 هدفًا، ونجم اليونايتد الإنجليزي واين روني بـ 101 هدفًا.

كما يعد فابريجاس أول لاعب غير بريطاني يحقق هذا الرقم في “البريمييرليغ”، وذلك بعد أن لعب 293 مباراة مع عملاقي لندن، أرسنال وتشيلسي.

يذكر أن “البلوز” يتصدّرون ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن ليفربول الذي تغلّب على مانشستر سيتي بهدفٍ نظيف، السبت، في قمة مباريات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.