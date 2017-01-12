الدولار يتراجع لأدنى مستوى وصعود قياسي للذهب بعد خطاب ترامب

المواطن – وكالات

انعكس الخطاب الرسمي الأول للرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب على أسواق العملات والمعادن النفيسة، حيث تراجع الدولار وارتفع الذهب إلى مستوى قياسياً.

وصعدت أسعار الذهب، الخميس، لأعلى من 1200 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى في سبعة أسابيع، مع تراجع الدولار.

وحذر محللون من أن انتعاش الذهب منذ منتصف ديسمبر قد يفقد زخمه؛ نظراً لاحتمال صعود الدولار مجدداً ما أن يبدأ ترامب تنفيذ خططه الاقتصادية.

وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 1.1 في المئة إلى 1204.04 دولار للأوقية، بعدما وصل لأعلى مستوى منذ 23 نوفمبر عند 1206.98 دولار للأوقية.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية 0.6 في المئة إلى 1204.10 دولار للأوقية.

وأدى هذا لانخفاض مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لأدنى مستوى خلال شهر بعد صعوده لأعلى مستوى في أسبوع الأربعاء.

وصعد السعر الفوري للفضة 1.1 في المئة إلى 16.90 دولار للأوقية بعد وصولها لأعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 16.98 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وزاد البلاتين 1.5 في المئة إلى 986.70 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى منذ العاشر من نوفمبر عند 990.10 دولار للأوقية.