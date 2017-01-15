الدويش لإدارة النصر: لديكم اختراق “منه وفيه”!

المواطن ـ محمد سلام

أكّد الناقد الرياضي، محمد الدويش، أن إدارة نادي النصر من حقها الاعتراض على الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بسبب تسريب الخطابات الخارجية التي تتم بين الجانبين، مطالبًا إدارة العالمي كذلك بالتحقيق في تسريب الخطابات الداخلية.

وقال الدويش في تغريدةٍ عبر حسابه الشخصي على موقع (تويتر): “من حق النصر العمل على منع تسريب خطاباته الخارجية، ولكن ماذا عن تسريب خطاباته الداخلية؟ اختراق منه وفيه”.

وكانت إدارة العالمي قد أرسلت خطابًا، للمرة الثانية، للأمانة العامة بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث استنكرت من خلاله استمرار تسريبات المخاطبات الرسمية بين الطرفين، وذلك في مشهدٍ يتكرّر منذ مطلع الموسم الحالي.