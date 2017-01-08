الديلي ميل والإندبندنت تشيدان بشجاعة #البطل_جبران_عواجي

المواطن – ترجمة سعد البحيري

أفردت العديد من الصحف العالمية والعربية مساحات واسعة على صدر صفحاتها الصادرة صباح اليوم للحديث عن بطولة رجال الأمن في التصدي للخلية الداعشية في حي الياسمين بالرياض، أمس السبت.

وأثنت الصحف على شجاعة البطل جبران عواجي الذي أردى اثنين من التنظيم الإرهابي، فيما أُصيب برصاص الغدر والخسة رفقة زميله البطل نادر الشراري.

وكتبت صحيفة “ديلي ميل” تقريراً مفصلاً تحت عنوان “بطل من الشرطة السعودية يقتل داعشييْن يرتديان أحزمة ناسفة في الرياض” أبرزت فيه بطولة رجال الأمن وشجاعتهم في مواجهة الإرهاب.

وقالت الصحيفة إن لقطات مثيرة أظهرت تبادل إطلاق النيران بين ضباط الشرطة والإرهابيين، في أحد الشوارع شمال العاصمة الرياض.

وقالت إن معركة الشارع بين الشرطة والدواعش بدأت في الفجر تقريباً، في حي الياسمين نحو الشمال من العاصمة السعودية، الرياض، بعد أن حصلت الأجهزة الأمنية على معلومات بأن هناك عناصر إرهابية تقوم بتصنيع المتفجرات”وشنت غارة جريئة”.

أما صحيفة “الإندبندنت” البريطانية أيضاً فقد أفردت تقريراً وافياً مدعوماً بمقاطع الفيديو تحت عنوان “رصاص الشرطة يقتل عنصرين من داعش بأحد شوارع المملكة”.

وقالت الصحيفة إن الشرطي السعودي تمكن من قتل اثنين من عناصر داعش بالرغم من وضعهما أحزمة ناسفة، مشيدة بشجاعة رجال الأمن.