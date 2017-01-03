الذكور أكثر تعرضًا للإيذاء الجنسيّ في المملكة.. طفل من كل 10

المواطن – عبد الرحمن دياب

قالت الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمان الأسريّ، الدكتورة مها المنيف، إن الذكور أكثر تعرضًاللإيذاء الجنسي بالمملكة، موضحة أن البرنامج أجرى دراسة على 17 ألف طالب فوجد أن نصفهم على الأقل قد تعرّض لعنف جسديّ، وطفل من كل 10 تعرّض لإيذاء جسديّ.

وتابعت في حوارها ببرنامج “ياهلا” على روتانا خليجية، أن الدراسة أفادت بأن نسبة الذكور الذين تعرضوا للعنف الجنسيّ في عينة البحث أكثر من نسبة الإناث، وأن العنف ليس جرثومة تعطيها مضادًا حيويًّا وتخف، فهو متعدد الأسباب ودائرة العنف الأسريّ الصغير تجسيد لما يحدث في المجتمع.

وأضافت المنيف أن العيب ليس في وجود العنف في مجتمعنا، بل في تجاهله والتقليل من خطره أو محاولة وضع الأعذار لتبريره، مشيرة إلى أن برامج الحماية مازالت تتعامل مع قضية العنف كأنها قضية مكتبية، ويجب أن يكون لدينا فرق ميدانية للحماية.