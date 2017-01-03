الذهب يتراجع والدولار عند أعلى مستوى منذ 2002

المواطن – وكالات

شهدت الأسواق العالمية تراجعًا في أسعار الذهب مدفوعًا بالبداية القوية للدولار، مطلع 2017، ليسجّل المعدن الأصفر أكبر خسارة فصلية فيما يزيد عن 3 أعوام.

وفي الساعة 1235 (بتوقيت جرينتش)، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1147.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وهبط في العقود الأمريكية الآجلة (تسليم فبراير / شباط) 3.70 دولار إلى 1148.00 دولارًا.

كان الذهب قد انخفض بشكلٍ حاد في أعقاب فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني، حيث فقد 12% في الربع الأخير من العام.

من جهةٍ أخرى، صعد مؤشر الدولار إلى مستوي مرتفع جديد، خلال 14 عامًا، يوم الثلاثاء، بعد بيانات إيجابية عن نشاط قطاع التصنيع الأمريكي.

فيما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية، مقابل 6 عملات عالمية رئيسية، إلى 103.820 وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2002 بعد ارتفاع الإنفاق في قطاع التشييد إلى أعلى مستوى في 10 سنوات ونصف السنة.