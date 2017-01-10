الرئيس الجزائري يستقبل ولي العهد

المواطن - واس

استقبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في القصر الرئاسي بالجزائر، اليوم، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

و نقل ولي العهد، في بداية الاستقبال، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لأخيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فيما أبدى لولي العهد نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

و جرى خلال الاستقبال بحث مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات العربية والإسلامية والدولية، إلى جانب بحث آفاق التعاون بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات.

و حضر الاستقبال الأمير “عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز” مستشار وزير الداخلية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر “سامي بن عبد الله الصالح”.

وكان ولي العهد قد وصل، في وقتٍ سابق اليوم، إلى العاصمة الجزائرية، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار “هوّاري بومدين الدولي” وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الجزائرية “الطيب بلعيز”، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر “سامي بن عبد الله الصالح”، وعدد من كبار المسؤولين.