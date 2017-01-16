الريال السعودي يتجاوز الليرة التركية لأول مرة في التاريخ

المواطن – الرياض

تجاوزت قيمة الريال السعودي الليرة التركية للمرة الأولى في تاريخه وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضي في سوق الأوراق المالية.

بلغ سعر صرف الريال السعودي 1.005 ليرة تركية، بعد تسجيل الليرة تراجعاً قياسياً خلال تداولات الاثنين الماضي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً 3.77 ليرة لكل دولار واحد.

وقفز الريال السعودي بنسبة 165 في المائة أمام الليرة التركية خلال 10 سنوات (منذ 2006 وحتى أمس)، حيث كان سعر الريال السعودي مقابل الليرة التركية في 2006، نحو 0.38 ليرة، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

ومنذ مطلع عام 2013 (خلال أربع سنوات تقريباً) ، ارتفع الريال السعودي بنسبة 115 في المائة أمام الليرة التركية، حيث كان سعره 0.47 مقابل الليرة التركية حينها.