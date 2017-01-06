الزميل الإعلامي مصطفى الهندي في ذمة الله

المواطن- جازان

نعت الأسرة الإعلامية بمنطقة جازان وفاة الزميل الإعلامي الأستاذ مصطفى بن أحمد الهندي- مدير مكتب صحيفة البلاد بجازان، وأحد روّاد العمل الصحفي بالمنطقة، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس، متأثرًا بجلطة قلبية تعرض لها مؤخرًا، وذلك بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإخلاص في المجالين التربوي والإعلامي.

وتمت الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم الخميس بجامع الأميرة صيته في مدينة جيزان.

وأعرب المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان الأستاذ علي بن موسى زعلة باسمه ونيابة عن جميع الإعلاميين والإعلاميات، عن خالص العزاء والمواساة لأبناء وأخوة الفقيد وأفراد أسرته في مصابهم، داعيًَا الله بأن يتغمده بواسع مغفرته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.