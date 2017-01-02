الزهراني لرئيس الأهلي: هذا القرار سيكون له عواقب سيئة

الزهراني لرئيس الأهلي: هذا القرار سيكون له عواقب سيئة

2017/01/02
الساعة 9:03 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
1470
0
طباعة
الناقد الرياضي علي الزهراني

المواطن ـمحمد سلام

حذّر الناقد الرياضي علي الزهراني، رئيس النادي الأهلي، أحمد المرزوقي من الاستغناء عن المحترف اليوناني يوانيس فيتفاتزيديس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن عواقب هذا القرار لن تكون فنيةً فقط، وإنما ستفقد جماهير الراقي الثقة في إدارة الراقي.

وقال الزهراني، في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “على المرزوقي أن يدرك أن قرار إلغاء عقد فيتفا، عواقبه ليست فنية فحسب، عواقبه ستفقد ثقة الجمهور فيه وفي إدارته”.

هذا وكان فيتفا قد ظهر بمستويات جيدة خلال الفترة الماضية، ويعتبر من أهم الأوراق الرابحة في تشكيلة الفريق الأهلاوي، لكن بعض المصادر الأهلاوية ذكرت أن مدرب الفريق كرستيان جروس يريد رحيله من أجل التعاقد مع محترف أجنبي آخر.


قد يعجبك ايضاً

جماهير نادي النصر: هذا اللاعب لا يُعوض!

المواطن ـمحمد سلام طالبت الجماهير النصراوية، عبر موقع