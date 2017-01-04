الزياني يبحث مع وفد مركز الملك سلمان للشباب تعزيز التعاون

المواطن – الرياض



استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض اليوم، وفداً من مركز الملك سلمان للشباب، برئاسة المدير التنفيذي للمركز هاني المقبل .

ورحب الأمين العام بالوفد، وبحث معهم سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون والمركز في مجال خدمة شباب دول مجلس التعاون بما يكفل دعمهم وتأهيلهم وتنمية قدراتهم تنفيذاً لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله -، بضرورة الاهتمام بالشباب الخليجي وتحقيق تطلعاته وآماله، ووضع البرامج والخطط اللازمة للنهوض والارتقاء بقدراته فكرياً وثقافياً.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بالجهود الحثيثة التي يبذلها مركز الملك سلمان والمبادرات الهادفة التي يطلقها برعاية ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة المركز ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة المركز، لدعم شباب المملكة العربية السعودية وصقل مهاراتهم ، وتزويدهم بالخبرات اللازمة لتطوير مبادراتهم والارتقاء بأعمالهم ومنشآتهم، وبالتالي تمكينهم من المساهمة بشكل فاعل في دفع مسيرة التنمية تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

حضر اللقاء الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية خليفة بن سعيد العبري، ورئيس قطاع الإنسان والبيئة الدكتور عادل بن خليفة الزياني، ومدير إدارة الشباب بالأمانة العامة لمجلس التعاون وليد الفرحان .