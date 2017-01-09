السجن عاماً وغرامة نصف مليون ريال بانتظار محرضي “الواتساب”

المواطن – الرياض

حدد نظام الجرائم المعلوماتية في المملكة عقوبة السجن عاماً ونصف مليون ريال غرامة، للمحرضين والمحرضات من خلال برنامج الواتساب ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب متداولي تلك الرسائل التحريضية والمزورة.

وأوضح المستشار القانوني أحمد المحيميد أن تلك الرسائل التحريضية والقرارات الملكية المزورة التي تعمل على تأليب الرأي العام تدخل ضمن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهي شبيهة باختراق المواقع الإلكترونية، والتشهير، والابتزاز، وتسريب الخطابات السرية ونشرها، والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات والمدونات وغيره، بالغرامة والسجن بحسب الجريمة.

وأشار المحيميد إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يحدد هذه الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها، والتعامل معها، سواء كان ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو شبكة الإنترنت باستخدام الحاسب الآلي أو الجوال دون تحديد لمسمى الشبكة أو الموقع، وفقاً لـ”الرياض”.

وحول آلية التبليغ والطرق السليمة للحد من تلك الرسائل التحريضية أوضح المستشار القانوني أن البلاغات تتم عبر مراكز الشرط، وتباشر عملية التحقيق من خلال هيئة التحقيق والادعاء العام، ويعاقب مرتكب الجريمة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.

وأضاف أن العقوبة تشمل الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه بفعل، أو الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم الموقع أو إتلافه، أو المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم.