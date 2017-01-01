السديري يثمّن مناشط “الشؤون الإسلامية” في #الحد_الجنوبي

المواطن – جازان

قدّم نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توفيق بن عبد العزيز السديري، الشكر والتقدير إلى الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة جازان، وذلك بعد اطّلاعه على التقرير المصوّر عن مناشط فرع الوزارة بجازان في الخطوط الأمامية، بالحد الجنوبي، وندوات الأمن الفكري بالمنطقة.

وثمّن السديري ما تم تنفيذه من قبل الفرع بمنطقة جازان من جهودٍ طيبة في هذا الصدد، مؤكدًا أنه يتطلّع إلى تحقيق المزيد من الدعم لجنودنا المرابطين من خلال البرامج التي يتم تنفيذها من قبلهم، سائلًا الله لهم المزيد من الإعانة، والتوفيق، والسداد.