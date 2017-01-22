السعودية تخسر أمام الأرجنتين في كأس العالم لكرة اليد وتلتقي مع تونس

المواطن ـ وكالات



تأهل المنتخب الأرجنتني لكرة اليد إلى المباراة الفاصلة على المركز 17 ببطولة العالم الخامسة والعشرين المقامة حاليا في فرنسا بتغلبه 24 / 22 على نظيره السعودي اليوم الأحد في إطار منافسات دورة كأس الرئيس لتحديد المراكز من 17 إلى 20 .

وأنهى المنتخب الأرجنتيني الشوط الأول لصالحه 10 / 8 كما واصل المنتخب السعودي (الأخضر) الأداء القوي في الشوط الثاني وكان ندا قويا للفريق الأرجنتيني معظم فترات اللقاء الذي انتهى لصالح المنتخب الأرجنتيني بفارق هدفين.

ويلتقي منتخب الأرجنتين في مباراة تحديد المركز 17 غدا الاثنين مع نظيره البولندي فيما يلتفي المنتخب السعودي مع نظيره التونسي غدا في مواجهة عربية فاصلة على المركز التاسع عشر.