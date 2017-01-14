السعودية تستعرض تجربتها في زراعة الخلايا الجذعية بمؤتمر دولي

المواطن – الرياض

تعرض المملكة العربية السعودية مع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تجاربهم في مجال زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية ، وذلك خلال المؤتمر الدولي الرابع للشبكة العالمية لزراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية الذي ينظمه يوم غد الأحد مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمقر المستشفى في الرياض.

ويشهد المؤتمر الذي يستمر لثلاثة أيام، مشاركة نحو 100 متحدث يمثلون 32 دولة من المختصين في مجال زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية الذين قدموا من المراكز العالمية الرائدة في هذا المجال من أوروبا وأمريكا بهدف تعزيز وتطوير ما لدى دول المنطقة من إمكانات والمشاركة في الأبحاث والإطلاع على آخر المستجدات.

وأوضح المتحدث الرسمي للجنة العلمية المنظمة للمؤتمر واستشاري أمراض الدم وزراعة الخلايا الجذعية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض الدكتور فراس الفريح، أن المؤتمر يأتي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية و 15 جمعية عالمية متخصصة، مفيدا أن المؤتمر ينقسم إلى 8 ورش طبية تتناول، كيفية إنشاء برنامج زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية في الدول الناشئة والمتطلبات لبدء مثل هذه البرامج، والمؤشرات الحالية لزراعة الخلايا الجذعية للبالغين والأطفال، واختيار المتبرع بالخلايا الجذعية، وطرق التحقق من أمان التبرع، والتدريب ونشر المعرفة المتعلقة بزراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية.

فيما سيبحث المؤتمر 5 موضوعات رئيسة ، المصدر الأفضل لتجميع الخلايا الجذعية، ومضاعفات زراعة نخاع العظم والخلايا الجذعية، والأمراض المعدية في زراعة الخلايا الجذعية، وزراعة الخلايا الجذعية لأورام الدم ، بالإضافة إلى زراعة الخلايا الجذعية للأمراض غير السرطانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا التجمع الطبي العالمي سيتخلله معرضا مصاحبا بمشاركة عدة جهات علمية متخصصة، وحملة للراغبين بالإنضمام لسجل المتبرعين بالخلايا الجذعية وذلك على مدى أيام المؤتمر الثلاثة في كل من البهو الرئيسي لمبنى الأورام، ومبنى البرج الشمالي بمقر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.