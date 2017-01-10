السعودية للكهرباء تقيم دورةً تدريبية لبعض منسوبي السجون بعسير

المواطن- سعيد آل هطلاء- عسير

في إطار التعاون بين مديرية السجون بمنطقة عسير والشركة السعودية للكهرباء بالجنوبية، أقيمت دورة تدريبية لبعض منسوبي السجون بمنطقة عسير الذين يعملون في إدارة السلامة في أنظمة مكافحة الحريق، وسلامة المباني.

منح العميد “مبارك بن محيا السليس” مدير السجون بمنطقة عسير شهادات حضور الدورة لمنسوبي السجون، وقدّم درعًا تذكاريًا للمهندس “مبارك سعيد الشهراني” تقديرًا لتعاونه فترة التدريب.

وذكر الرائد مهندس “خالد القحطاني” مدير الشؤون الفنية أن التعاون سوف يستمر، وأيضًا مواصلة التدريب على رأس العمل في عموم التخصّصات الفنية والهندسية.