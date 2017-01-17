السعوديون يترقبون بدء التسجيل في حساب المواطن

المواطن – الرياض

يترقب الكثير من المواطنين انطلاق عملية التسجيل في حساب المواطن، بعد أيام، حسب ما أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بداية شهر فبراير المقبل، للحصول على مستحقات الدعم الذي أقرته الحكومة مؤخراً.

ويهدف برنامج حساب المواطن إلى التقليل من الأعباء الاقتصادية، والتأكيد على وصول الدعم لمستحقيه، ممثلة في الأسر ذات الدخل المحدود، والدخل المتوسط وفوق المتوسط، والتأكيد على عدم تأثرهم بخطة الدولة الطموح، التي تضمّنها برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030، والضامنة لإحداث إصلاحات اقتصادية، ستمكّن الوطن من تحقيق قفزات نوعية وتنموية، حيث لم يتبقّ سوى أسبوعين تقريباً على استقبال طلبات تسجيل المواطنين في برنامج حساب المواطن.

تغريدتان فقط

وشهد حساب المواطن على “تويتر” حالة من الفتور في التفاعل مع متابعيه البالغ عددهم نحو 16 ألفاً، ولم يصدر القائمون عليه سوى تغريدتين يتيمتين فقط، منذ أن أطلقته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 26 ديسمبر الماضي.

وعلى الرغم من الترقب الكبير من المواطنين لمعرفة كيفية التسجيل والحصول على الدعم، اضطر المواطنون الذين ينتظرون الجديد في الحساب للانتظار نحو 18 يوماً بعد تغريدة تمثلت بـ “البسملة” بعد افتتاحه، ليروا التغريدة الثانية خلال الأسبوع الماضي، وتناولت الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول البرنامج.

مطالب المواطنين

وطالب الكثير من المواطنين بحملة تعريفية مؤكدين أن لديهم مجموعة كبيرة من الاستفسارات حول البرنامج، لا يعرفون إجابتها حتى الآن، خاصة أن حساب المواطن في “تويتر” ظل منذ تدشينه بدون تفاعل جدي على مدى أكثر من أسبوعين، حيث لم يجد متابعوه الذين بلغ عددهم نحو 16.400 مواطن، من يجيب عن استفساراتهم وأسئلتهم حول البرنامج، والفئات التي يشملها بمظلته، وكيفية التسجيل فيه.

وبعد ترقب وطول انتظار غرّد الحساب للإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحها المواطنون والتي تركزت حول تحديد الفئات المستحقة للدعم المالي من الدولة، وآلية التسجيل في البرنامج، وموعد إطلاق تطبيق إلكتروني أو موقع خاص بالحساب، ونوعية الفئات التي سيشملها الحساب، وهل من بينهم فئة العاطلين على العمل، وآلية احتساب نسبة الدعم، قياساً بدخل الشخص وعدد أفراد الأسرة.

الوزارة تطمئن المواطنين

في المقابل، طمأنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، من خلال حساب البرنامج في “تويتر” بأن رفع الدعم عن السلع والخدمات التي تتمتع بذلك حالياً، لن يتم إلا بعد صرف الدعم لمستحقيه أولاً.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن أول يوم من شهر فبراير المقبل، حيث سيتم التسجيل عن طريق استمارة بيانات، يقوم بتعبئتها عائل الأسرة من خلال البوابة الإلكترونية.

وتضم فئة مستحقي الدعم والتسجيل في البرنامج الأم الأرملة، والمطلقة، والأب أيضاً الأرمل والمطلق، والفرد المستقل، والزوج، وسيشمل البرنامج بعض الأسر غير السعودية كأولاد الأم السعودية المتزوجة من غير سعودي، وفئة حاملي بطاقة التنقل، وسيكون المتقدم بطلب التسجيل هو رب الأسرة، وهو من سيحصل على البدل.