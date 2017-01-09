السعوديون يتساءلون: #متى_يرخص_العقار؟

المواطن – عبد الرحمن دياب

متى يرخص العقار؟ تساؤل طرحه نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مساء أمس الأحد، متعجبين من زيادة أسعاره بين حين وآخر وهو ما يسبب مشكلة لدى المواطن الذي يريد شراء عقار خلال هذه الفترة.

وتحت وسم #متى_يرخص_العقار، قال أنس: “إذا تبون الزبدة مستحيل المواطن في السعودية يقدر يمتلك منزل بدون مايصير مديون من رأسه لرجله إذا رخص العقار بتغلى اشياء ثانية”.

ورأى محمد الأنيس: “انسى و نصيحة أخ اللي يبي يشتري من الآن هذي أوقات الفرص الذهبية”.

وأكد النغم: “حالياً عندما تلغى وزارة الإسكان ومستقبلاً سينزل لا محالة بظل ما تقرر وسيتقرر مستقبلاً من ضرائب”.

أما هويام فكتبت: “الشق أكبر من الرقعة يا تجار التراب والشمس لا تغطى بغربال والنزول واضح مثل شمسٍ شاردة علينا والمقاطعة مثل تريلا كاتمة عليكم”.

وسخرت بنت السعودية بقولها: “ههههه إذا رخص بقولكم بس اصبروا شوي ثواني أو دقائق أو أقول ساعات لا لا سنييين لالا كلام أخير مستحيل “.

وأكد طارق آل مساعد: “بيرخص العقار لعدم وجود قدرة شرائية من ناحية و تطبيق رسوم الأراضي من ناحية أخرى”.

وشددت أفراح على أن: “العقار يمرض ما يموت”.

ومن جانبه، غرد محمد عبد الودود: “رفع كمية العرض وكسر الاحتكار .. الطلب نزل مع خفض الرواتب وقلة الوظائف .. والاحتكار لدينا .. رسوم الأراضي لا تكفي لكسره”.