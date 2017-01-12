السعودي للاستثمار يضيف “صوت” لخيارات التبرع في “وااو” الخير

المواطن – الرياض

وقّع البنك السعودي للاستثمار اتفاقية تعاون مع جمعية صوت متلازمة داون، يتيح لعملائه استبدال نقاطهم لدعم أنشطة الجمعية التي تهدف إلى تمكين ذوي المتلازمة وتطويرهم من خلال التعليم على مستوى عالمي وتدريبهم، والقيام بالأبحاث العلمية لصالحهم بالإضافة إلى الأعمال التوعوية.

وتندرج هذه الاتفاقية ضمن مبادرات البنك في خدمة المسؤولية الاجتماعية والمستمدة من أركان الاستدامة الأمر الذي يعكس حرص البنك على دعم المبادرات الخيرية التنموية المتعددة، التي دفع نجاحها البنك إلى توقيع المزيد منها تحت مظلة برنامج الولاء “وااو” وبالتحديد وااو الخير .

يشار إلى أن عملاء البنك السعودي للاستثمار يستطيعون جمع نقاط “وااو” من خلال الانضمام للبرنامج عبر الخدمات المصرفية للأفراد “فلكس كليك” والقيام بالتعاملات المصرفية المختلفة كسداد الفواتير والمدفوعات الحكومية ونقاط البيع، إضافة إلى التمويل الشخصي، واستخدام البطاقات الائتمانية داخل المملكة وخارجها، والتي تتم إلكترونياً وبشكل فوري.