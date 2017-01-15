السفير الرويلي يمثل المملكة في تنصيب رئيس نيكاراغوا

المواطن- الرياض

شارك سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المكسيك السفير الغير مقيم لدى نيكاراغوا السفير حماد بن غانم الرويلي في حفل تنصيب رئيس نيكاراغوا السيد دانيال أورتيغا سافيدرا الذي جرى في العاصمة ماناغوا.

ونقل سعادته إلى فخامة الرئيس أورتيغا تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه وحكومته الرشيدة وتمنياتهم الصادقة لفخامته وجمهورية نيكاراغوا الصديقة حكومة وشعب مزيد من التقدم والإزدهار، كما أكد السفير الرويلي على عمق العلاقات الثنائية الودية التي تربط البلدين وأهمية تعزيزها في كافة المجالات ذات الإهتمام المشترك.

وعبر الرئيس أورتيغا بدوره عن عظيم شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وتقدير نيكاراغوا لمكانة المملكة الهامة ودورها البارز على الصعيدين الإقليمي والدولي وتطلعه لاستمرار توطيد علاقات التقارب والتعاون بين البلدين في شتى المجالات.