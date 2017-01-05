السفير نقلي: افتتاح قنصلية عامة في الصين يعزز العلاقات الثنائية والعمل المشترك

المواطن – واس

أوضح مدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي أنه انطلاقًا من العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والرغبة في تعزيزها في العديد من مجالات التعاون المشترك؛ فقد تم افتتاح قنصلية عامة للمملكة العربية السعودية في مدينة قوانزو يوم الاثنين 4 ربيع الآخر 1438هـ الموافق 2 يناير 2017م.

وأكد السفير نقلي أن من شأن افتتاح القنصلية دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمار والطاقة وغيرها من مجالات التعاون، إضافة إلى خدمة مصالح المواطنين.