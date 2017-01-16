السلطان قابوس يصدق على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية للتعاون

المواطن - واس

أشاد الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، السفير حمد بن راشد المري، بالمرسوم السلطاني القاضي بالمصادقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، معبرًا عن بالغ التقدير والامتنان لقادة دول مجلس التعاون –حفظهم الله– على ما تلقاه المسيرة المباركة لمجلس التعاون من دعمٍ واهتمام.

وكان المجلس الأعلى لمجلس التعاون قد اعتمد النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون في لقائه التشاوري الـ 16 الذي عُقد في مدينة جدة، بالمملكة العربية السعودية، بتاريخ 31 مايو 2016م.